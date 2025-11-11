"ธรรมนัส"การันตีน้ำนมโคสดไทยมีคุณภาพทุกหยด ไร้สารอันตรายเจือปน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่า นมโคไทยมีคุณภาพ เป็นนมแท้ ปลอดภัยทุกหยด ไม่มีการผสมสารเจือปน พร้อมขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานการผลิตของไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร.อ.ธรรมนัส ยกตัวอย่างสินค้าน้ำนมโคที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นนมโคแท้ 100% มีการตรวจสอบคุณภาพโดยสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงโคนม การรีดนม การขนส่ง ไปจนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปในโรงงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับนมที่สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวว่านมโคไทยด้อยคุณภาพและอาจมีการเจือปนสารอื่น
ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเสริมว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อดูแลคุณภาพน้ำนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีการตรวจสอบสุขภาพโคนมทุกครั้งก่อนรีดนม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเต้านมอักเสบ รวมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบในศูนย์รวบรวม ทั้งในด้านการปนเปื้อนของยา สารเคมี เชื้อโรค และค่ามาตรฐานทางกายภาพ ก่อนส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูป ซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ระบบรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ยังส่งเสริมการพัฒนาโคนมพันธุ์ "ทรอปิคอลโฮลสไตล์" ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของไทยที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนและแมลง ให้น้ำนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พร้อมสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพน้ำนม
อธิบดีกรมปศุสัตว์ย้ำว่า น้ำนมดิบไทยปลอดภัยตามมาตรฐานสากลทุกขั้นตอน และกรมฯ จะยังคงกำกับ ดูแล และส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมทั่วประเทศผลิตน้ำนมที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า น้ำนมทุกหยดจากฟาร์มไทย สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างแท้จริง