ครม.ห่วงส่งออกชะลอตัว หลัง "ภาษีทรัมป์" พ่นพิษ

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบยอดส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 68 มูลค่า 27,743 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าเงินบาท 889,014 ล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 14 ร้อยละ 4.8 การส่งออกขยายตัวในอัตราชะลอลงมากขึ้น หลังภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงถึงสิงหาคม ผู้นำเข้าส่วนใหญ่มีความชัดเจนขึ้น จึงได้วางแผนการจัดการความเสี่ยงด้านราคา แม้ว่าระดับสินค้าคงคลังในสหรัฐฯ จะมีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอแต่ยังคงเห็นการขยายตัวในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่สินค้าเกษตรได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา เช่น ข้าวยางพารา และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ การส่งออก 8 เดือนแรกของปี 2568 ขยายตัวที่ร้อยละ 13.3 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวที่ร้อยละ 13.3 ในด้านตลาดส่งออกสำคัญ การส่งออกของไทยไป สหรัฐฯ จีน และอาเซียน ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดใหม่ เช่น กลุ่ม CLMV ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แม้จะยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
สำหรับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา และผลไม้ ยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะข้าวไทยที่มีความต้องการสูงในตลาดตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2568 จะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยรวมแล้วการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้า การเจรจาความตกลงการค้าเสรีใหม่ๆ และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน