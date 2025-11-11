ตำรวจ ปปป.จับกุมนายทหารยศสิบเอก ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเรียกรับผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปปป. จับกุม ส.อ.จักรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และจับกุมนายสายันต์ หรือน้อย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 หลังผู้กล่าวหา คือห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง มอบอำนาจให้นายพิทูร จันทร์ทิพย์ ดำเนินคดีกับ ส.อ.จักรพันธ์ กรณียื่นขออนุญาตก่อสร้างโกดัง 4,000 ตร.ม. ที่ อบต.หัวหว้า แต่ปรากฏว่าต่อมามี "นายน้อย" อ้างเป็นเลขาฯ ของนายก อบต.หัวหว้า เรียกรับเงินค่าดำเนินการตารางเมตรละ 125 บาท รวม 500,000 บาท เพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมเสนอรับเหมางานถมดินและก่อสร้างทั้งหมด โดยแจ้งว่าหากไม่จ้างจะมีปัญหา ต่อมา ส.อ.จักรพันธ์ ยืนยันว่าหากจ่ายเงินจะได้ใบอนุญาตแน่นอน พร้อมเรียกเงินเพิ่มเป็น 6.5 ล้านบาท รวมค่ามัดจำและค่าออกใบอนุญาต ซึ่งมีหลักฐานภาพถ่ายและเสียงการสนทนาระหว่างตนเองและนายน้อย จึงเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อให้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา