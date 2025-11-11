นายกสมาคมค้าทองฯ แนะสะสมทองช่วงย่อตัว ชี้มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า กรณีสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ เพราะแรงหนุนจากคาดการณ์ เฟด อาจปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม หลังข้อมูลเศรษฐกิจยังอ่อนแอ ตลาดคาดว่าราคาทองคำในช่วงสิ้นปีนี้ เคลื่อนไหวในระดับ 4,200 – 4,300 ดอลลาร์/ออนซ์ และอาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569
การปรับเพิ่มครั้งนี้หลังราคาทองคำได้ปรับมาลดลงอีกรอบ จึงเป็นการปรับเพิ่มรอบใหม่ และเป็นการออกมาวิเคราะห์ของวงการตลาดในสหรัฐฯ เพื่อดึงนักลงทุนในตลาดทองฟิวเจอร์ หลังเจ็บตัวมีผลขาดทุนในช่วงราคาทองคำขยับสูงต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำระบุเป็นการฟื้นตัวรอบใหม่ หลังจากได้ลดลงมาเยอะ โดยปรับเพิ่ม 2,000 บาทในช่วง 2 วันติดต่อกัน
นายจิตติ ยอมรับว่า ราคาทองคำในประเทศยังมีทิศทางขาขึ้นได้อีกรอบ และอาจย่อตัวกลับลงมาช่วงสั้นๆ เพื่อจับตาดูหลายปัจจัย ทั้งสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด หากนักลงทุนมีกำลังซื้อ จึงแนะนำให้เข้าสะสมเก็บทองคำ ส่วนผู้ลงทุนด้านฟิวเจอร์ให้ระวัง และควรลงทุนเพียงช่วงสั้นๆ เพราะอาจขาดทุนเหมือนรอบที่ผ่านมา