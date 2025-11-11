เพื่อไทยติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร สส. "จุลพันธ์" ตั้งเป็นแกนนำรัฐบาล

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานโซนเหนือตอนล่าง และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ร่วมเปิดการประชุมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ให้กับผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. พรรคเพื่อไทย ซึ่งดำเนินการเป็นวันที่ 2
โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง และทีมงานผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อม เรื่องข้อกฎหมายที่ควรรู้ การทำงานพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์การทำงานผ่านโซเชียลมีเดีย ให้เข้าถึงและเข้าใจประชาชนในทุกพื้นที่ และมีโอกาสได้รับเลือกเพื่อไปทำประโยชน์ให้ประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การลงเลือกตั้งครั้งนี้เรามุ่งหวังที่จะชนะและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ การทำงานในพื้นที่จึงต้องเข้มข้นมากขึ้น เพราะเราเป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม ทุกรุ่น ทุกพื้นที่ ไม่เกี่ยงว่าจะสนองเฉพาะคนกลุ่มใด โดยกรรมการบริหารชุดใหม่นี้ พร้อมที่จะเดินไปกับผู้สมัครทุกคน หากพื้นที่ไหนต้องการให้ทางพรรคลงไปร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่ ก็สามารถประสานขึ้นมาได้เลย เราพร้อมจะลงไปในทุกพื้นที่ เพื่อให้การจัดทำนโยบายพรรครอบหน้าตรงใจของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ที่สุด
ด้าน น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า การจัดโปรแกรมแบบนี้ทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนทุกวัน เป้าหมายใหญ่ของเราคือการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้พวกเรามีโอกาสไปทำงานให้พี่น้องประชาชน ดีเอ็นเอของเราคือการช่วยเหลือประชาชน สร้างนโยบายที่เป็นประโยชน์ นโยบายที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงๆ และ สส. คือกำลังสำคัญที่จะไปสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ของพรรคให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ยังไว้ใจพรรคเพื่อไทย ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย แต่ทุกคนยังเชื่อในพรรคเพื่อไทย