ทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [+1,050] รูปพรรณขายออก 64,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 12.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,050 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,400 บาท ขายออกบาทละ 63,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,125.68 บาท ขายออกบาทละ 64,300 บาท