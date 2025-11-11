xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตลาดฯ ภาคเช้า หุ้นไทย -1.78 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,536.76 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.78 จุด หรือ -0.14% ที่ระดับ 1,304.48 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 15,536.76 ล้านบาท