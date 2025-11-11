มติ สมช. ระงับการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชาทันที

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 14/2568 ที่ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน โดยคาดว่าที่ประชุมจะกำหนดทิศทางและมาตรการเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Joint Declaration ที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
หลังการประชุม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชน โดยระบุว่า ที่ประชุมได้หารือกัน 3 ประเด็น คือ
1. ได้แสดงความเสียใจต่อการบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะของกำลังพล ที่เกิดจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างการลาดตระเวน
2. การพบทุ่นระเบิดในเขตแดนไทย ถือเป็นการรุกล้ำอธิปไตยไทยที่ยอมรับไม่ได้ และ
3. ไทยจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
โดยมติของที่ประชุม สมช. วันนี้ คือให้ระงับการดำเนินการตาม Joint Declaration ที่ได้ร่วมลงนามที่กัวลาลัมเปอร์ และจะแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย ซึ่งเป็นสักขีพยานของ Joint Declaration ดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ยังให้ระงับการส่งตัวเชลยศึกคืนให้กัมพูชา รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศ จะมีการประท้วงไปยังกัมพูชากรณีเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะลาดตระเวนชายแดน ซึ่งการประท้วงครั้งนี้ถือเป็นการประณามอย่างหนึ่ง