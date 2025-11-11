ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียพลิกบวกครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี

ผลสำรวจจากสถาบันเวสต์แพค-เมลเบิร์น (Westpac-Melbourne Institute) เปิดเผยในวันนี้ (11 พ.ย.) ว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียได้พลิกกลับมามีมุมมองบวกในเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเงินของครอบครัวและภาวะเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดก็ตาม
ผลสำรวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งขึ้น 12.8% สู่ระดับ 103.8 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี หากไม่นับรวมช่วงการระบาดของโควิด-19 การที่ดัชนีอยู่เหนือระดับ 100 จุด บ่งชี้ว่าผู้ที่มีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มีมุมมองลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เมื่อพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากมุมมองต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งพุ่งขึ้น 12.3% แตะระดับ 109.1 ขณะเดียวกัน ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า ปรับตัวขึ้น 16.6% และดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้น 15.3% ส่วนดัชนีชี้วัดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อสินค้าขนาดใหญ่ในครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น 15% สู่ระดับ 111.6
ข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก RBA มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.6% ในการประชุมเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ โดยให้เหตุผลว่ายังคงใช้ความระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อุปสงค์ของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้น และการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย
ขณะเดียวกัน นักเศรษฐศาสตร์บางส่วน ซึ่งรวมถึงจากธนาคารคอมมอนเวลธ์ แบงก์ ออฟ ออสเตรเลีย และ HSBC ได้เรียกร้องให้ยุติวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปัจจุบัน
ด้านตลาดการเงินคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ 66% ที่ RBA อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในเดือนพฤษภาคม ปีหน้า