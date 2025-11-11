ประชาชนถวายบังคมพระบรมศพรวมแล้วกว่า 5 หมื่นคน กทม.จัดจิตอาสาดูแลความเรียบร้อย

วานนี้ (10 พ.ย. 68) นับเป็นวันที่สองที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ในภาพรวม การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยเปิดให้ประชาชนเข้าได้ใน 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00-16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45-18.30 น. และ
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45-21.00 น.
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนเข้าจุดพักคอยได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งวันนี้มีประชาชนจากภูมิภาคต่างๆ เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพไม่ขาดสาย ทั้งที่เดินทางมาเองและเป็นหมู่คณะ รวมทั้งสิ้น 3,752 คน ยอดสะสมรวม 50,485 คน (ข้อมูลวันที่ 10 พ.ย. 68 เวลา 21.00 น.)
กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน สำหรับจุดพักคอยสามารถรองรับประชาชนได้สูงสุด 9,000 คน พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถโทรได้ที่บริการสายด่วน 1818 ฟรี เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งเรื่องเส้นทาง การแต่งกาย เวลาเข้ากราบ และการร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีจุดบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
สำหรับการแต่งกายของผู้ที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพ ขอความร่วมมือให้ทุกคนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำ, ขาว) เสื้อคอปก งดแขนกุด ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงผ้าหรือผ้าถุงเท่านั้น งดสวมกระโปรงยีนส์ หรือกางเกงยีนส์