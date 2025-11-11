นายกฯ ถก สมช. หารือสถานการณ์ชายแดน จับตายกเลิก Joint Declaration ไทย-กัมพูชา หรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 14/2568 ที่ ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งการประชุมวันนี้ (11 พ.ย.) คาดว่าจะมีการกำหนดทิศทาง และมาตรการเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับ Joint Declaration ที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามไปแล้ว ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงมาตรการเพิ่มเติมหลังจากนี้ นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเดินขึ้นห้องประชุมทันที