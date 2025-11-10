รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรพื้นที่เกาะกลาง ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่เกาะกลางใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ May Fair Place ถึง ร้านอาหาร HEAP Café & Restaurant เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. – วันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 24.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าประชาสงเคราะห์ สามารถสัญจรได้ ฝั่งละ 5 ช่องจราจร และบริเวณเชิงทางลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3460 - 68 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย