รพ.อ่างทอง เสริมคันดินป้องกัน รับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินจากแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อเวลา 19.00 น. โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง ดำเนินการเสริมแนวคันดินสูง 1 เมตร ยาวเกือบ 70 เมตร เพื่อป้องกันระบบน้ำเสียของโรงพยาบาล หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลอ่างทอง ตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประมาณ 50 เมตร จึงได้มีการป้องกันไว้ ตามแผนเผชิญเหตุของโรงพยาบาล ก่อน
นางพลับพลึง จำพรต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง (ฝ่ายบริหาร) เผย หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น แนวคันดินที่ทำไว้ จะป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลได้ เนื่องจากวันนี้ (10/11/68) ได้มีการหารือกับนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง แล้ว จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่า จะต้องดำเนินการทำแนวทางป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียไว้ และหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริง เทศบาลเมืองอ่างทอง จะเสริมแนวคันป้องกันน้ำ จากแนวคันดินที่ทำไว้ในปัจจุบันไปชนกับแนวคันดินบริเวณด้านหลังหอพักของโรงพยาบาล จะช่วยป้องกันน้ำไหลท่วมโรงพยาบาลได้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงพยาบาลอ่างทอง ยังให้บริการประชาชนตามปกติ