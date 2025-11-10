คมนาคมเล็งปรับรถโดยสารสาธารณะสองชั้น เป็นชั้นเดียว หวังลดอุบัติเหตุ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ในประเด็นการดัดแปลงรถโดยสารสาธารณะสองชั้น จุด Check point และระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการรองรับสำหรับผู้ประกอบการรถ กล่าวว่า การประชุมหารือในวันนี้ต้องขอบคุณ สปข. ที่ให้ความสำคัญที่จะช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการวางมาตรฐานรถโดยสารธารณะสองชั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพราะการมีรถที่สูง ถ้าวิ่งเส้นทางทั่วไปสามารถวิ่งได้ตามปกติ แต่ถ้าต้องวิ่งขึ้นเขาหรือในเส้นทางชันอาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ที่ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถนำรถเข้าเช็กได้โดยง่ายและไม่เสียเวลาการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำเรื่องการเช็กระดับความเร็วรถจาก GPS และการตรวจสอบสารเสพติดของคนขับรถอย่างเคร่งครัด เพราะความปลอดภัยของประชาชนต้องเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวหรือนักเรียน
นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย มีปัจจัยสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ยานพาหนะและผู้ขับขี่ ในส่วนของยานพาหนะ กรมการขนส่งทางบกมีการออกมาตรการที่รัดกุมเข้มงวดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของผู้ขับขี่ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความใส่ใจกับสภาพร่างกาย และจำนวนชั่วโมงของผู้ขับรถเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ขอกำชับเรื่องพฤติกรรมของผู้ขับขี่และมาตรการด้านความปลอดภัยบนรถต้องเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้น
ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก กล่าวเสริมว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีจุด Checking Point ทั่วประเทศ 28 จุด มีเพียงบางจุดที่อยู่นอกสถานีขนส่ง ซึ่งนับตั้งแต่มีการตั้งจุด Checking Point ในปี 2562 พบเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร 407 ครั้ง และในปี 2568 พบ 173 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ขบ. อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนกำหนดจุด Checking Point ใหม่ ให้อยู่นอกสถานีขนส่งเพื่อความสะดวกต่อการเข้าตรวจเช็ก รวมถึงกำลังเร่งจัดทำ Guideline Checking Point เพื่อให้ผู้ประกอบการเดินรถและผู้ขับขี่สามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกมากขึ้น
ส่วนมาตรฐานการปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะจากสองชั้นเป็นชั้นเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางและเงื่อนไข คาดสามารถจัดเตรียมรถต้นแบบเพื่อทดสอบรัศมีวงเลี้ยวและท้ายปัดภายในต้นปี 2569