"ภราดร"มั่นใจน้ำท่วมไม่ซ้ำรอยปี 54 ย้ำเกาะติดปริมาณน้ำเติมเขื่อนภูมิพล 2-3 วันนี้

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมหารือการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำว่า จากการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้ เชื่อว่าคงไม่ซ้ำรอยกับปี 2554 ที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางน้ำได้ ขณะที่น้ำทะเลหนุน หลังลอยกระทงปริมาณน้ำลดลงไปเรื่อย ๆ ทำให้การระบายน้ำคล่องตัวมากขึ้น
สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน เขื่อนภูมิพล ขณะนี้ปริมาณน้ำ 99% จากการประเมินน้ำไหลเข้าวันละ 90 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน โดยระบายน้ำออก 40-45 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยคาดว่าถ้ายังมีน้ำมาเพิ่มจากวันนี้ไปไม่เกิน 3 วัน เขื่อนภูมิพลจะเต็มความจุ ซึ่งจะต้องระบายน้ำในปริมาณที่ควบคุมได้ยาก โดยเขื่อนภูมิพลจะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ แต่หากปริมาณน้ำที่เข้ามาเติมเขื่อนภูมิพล มีปริมาณมากกว่าที่คาดการณ์ ก็จะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มจาก 45 ล้านลบ.ม./วัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการประเมิน แต่ปริมาณน้ำที่เขื่อนภูมิพลจะถูกระบายลงมาที่ จ.นครสวรรค์ และลงต่อที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,800 ลบ.ม./วินาที ขณะที่น้ำจากเขื่อนภูมิพลยังลงมาเติมไม่ถึง หากน้ำที่เขื่อนภูมิพลลงมาเติมก็จะทำให้ปริมาณการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจะต้องสูงขึ้น ถ้าการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นนั้น หมายความว่าพื้นที่ใต้เขื่อนจะต้องได้รับผลกระทบมากขึ้นตั้งแต่ จ.สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา จนมาถึงกรุงเทพฯ
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์และทราบดีถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หากระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เกินกว่า 2,800 ลบ.ม./วินาที จึงต้องหาแนวทางดำเนินการ โดยกรมชลประทานจะรับไประบายน้ำเข้าไปด้านตะวันตกและตะวันออกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเข้าสู่ระบบชลประทาน อาจจะต้องระบายน้ำเข้าในพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องแจ้งกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เกษตรกรรมว่าในช่วง 2-3 วันนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจจะต้องระบายน้ำเข้าไปเก็บไว้
นายภราดร กล่าวว่า การระบายน้ำ ทุกวันนี้อยู่ที่ 45 ล้านลบ.ม./วัน จะมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน และจะดูในวันที่ 11-12 พฤศจิกายนนี้ น้ำที่จะเข้าสู่เขื่อนภูมิพล จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ถ้าลดลง ปริมาณการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลอาจไม่ต้องเพิ่ม แต่ถ้าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มขึ้น จากที่คาดการณ์ไว้ก็มีความจำเป็น
ส่วนเขื่อนสิริกิติ์คาดการณ์ 11-12 พฤศจิกายนนี้ ปริมาณน้ำจะลดลงเป็นลำดับ ทำให้สามารถลดปริมาณการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ลงจากทุกวันนี้ที่ระบาย 10 ล้านลบ.ม.ต่อวัน จะให้ลดเหลือ 5 ล้านลบ.ม.ต่อวัน ดังนั้นจะทำให้น้ำที่จะไปเติม จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท ลงเขื่อนเจ้าพระยาไม่เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งต้องรอประเมินสถานการณ์ 2-3 วันนี้ โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะบริหารจัดการน้ำที่มีปริมาณมากในรอบปีนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และจะทำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่พื้นที่บ้านเรือน แต่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่จะต้องรับน้ำ แต่ก็ไม่ต้องการให้กระทบประชาชนมาก ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ 2-3 วันนี้ โดยดูผลพวงพายุที่ผ่านไปแล้ว จะมีปริมาณน้ำเติมเข้ามาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพล และเหนือเขื่อนภูมิพลเท่าไร
นายภราดร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว 60-70% คาดว่าภายในไม่เกินวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ จะสามารถชดเชยให้กับประชาชนได้ครบ 100% นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสั่งการเพิ่มเติมการชดเชยเยียวยา กรณีประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นเวลา 30 วัน และ 60 วัน รัฐบาลจะพิจารณาเพิ่มเติมเงินชดเชยเยียวยาให้ตามลำดับ และจะนำเข้าที่ประชุม ครม.เร็ว ๆ นี้