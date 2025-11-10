ครม.ศก.ไฟเขียว "คนละครึ่งพลัส 1.5" เติมเงินให้ร้านค้า 2,000 บาท จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส หรือ โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1.5 โดยเติมเงินให้กับร้านค้าขนาดเล็กที่ผ่านการ Upskill หรือ Reskill ได้รับเงินสนับสนุน จากภาครัฐร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่งพลัส สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อร้านค้า รวมทั้งสิ้น 4 แสนราย เตรียมเสนอใน ครม. สัปดาห์หน้า เพิ่มทักษะให้กับร้านค้ารายย่อย ขายของผ่านออนไลน์ เพิ่มทักษะด้าน AI เพิ่มยอดขายให้เพิ่มขึ้น
สำหรับโครงการ Upskill หรือ Reskill สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส หรือคนละครึ่ง พลัส เฟส 1.5 เป็นโครงการที่ต่อยอดโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟสแรก เดินหน้ายกระดับศักยภาพของร้านค้าขึ้น เริ่มตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2568
สำหรับการโอนเงินให้ร้านค้า กรมบัญชีกลาง โอนเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 โดยใช้งบไม่เกิน 800 ล้านบาท
นายเอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส ในวันก่อนเริ่มดำเนินการ Upskill หรือ Reskill ส่วนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เลือก Upskill หรือ Reskill กับ Food Delivery Platform รายใด ต้องไม่เป็นร้านค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Food Delivery Platform รายดังกล่าว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เน้นเป็นร้านค้ารายย่อย ไม่เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ไม่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่เฟส 1-5 ของรัฐบาลชุดก่อน
โดยร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัส สามารถเลือกเข้าร่วมการ Upskill หรือ Reskill ระหว่าง 19 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2568 ผ่าน 1 ใน 3 ช่องทาง ดังนี้
- เข้าร่วมเป็นร้านค้าบน Food Delivery Platform เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง พลัส ขยายช่องทางการจำหน่าย เพิ่มฐานลูกค้า และเพิ่มรายได้ ผ่านการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบน Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส รายใดรายหนึ่ง ได้แก่ Grab Lineman Robinhood และ ShopeeFood โดยต้องมีคำสั่งซื้ออย่างน้อย 5 รายการ ภายใน 19 ธันวาคม 2568 จึงจะถือว่าผ่านการ Upskill หรือ Reskill สำเร็จ
- เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน ช่น การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การประกอบธุรกิจที่เข้าถึงได้ง่าย เทคนิคการตั้งราคาขาย การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ธนาคารออมสินคัดเลือกแล้วว่า มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส โดยร้านค้าบุคคลธรรมดาต้องผ่านการยลเรียนให้ครบจำนวน 3 หลักสูตร ส่วนร้านค้านิติบุคคลจะต้องผ่านการอบรมจำนวน 1 หลักสูตร ตามที่ธนาคารออมสินกำหนด รวมถึงทำแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหลักสูตร โดยมีผลคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์ จึงถือว่า ได้ดำเนินการ Upskill หรือ Reskill สำเร็จ
- การเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการดำเนินธุรกิจให้ร้านค้าสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มทักษะเทคโนโลยี โดยเรียนผ่านระบบอบรมออนไลน์ DBD Academy (e-Learning) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในรายวิชาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดเลือกว่า มีความเหมาะสมกับร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส
ผู้ประกอบการจะต้องเลือกเรียนวิชาและทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยได้คะแนนทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 1 วิชา จึงจะถือว่าได้ดำเนินการพัฒนา Upskill หรือ Reskill สำเร็จ นอกจากนี้ยังเข้าร่วมและทดลองใช้งานสินค้าและบริการในบัญชีบริการดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามหมวดสินค้าและบริการที่กำหนด เพื่อสนับสนุนและยกระดับความสามารถให้กับผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการโดยการประยุกต์ใช้งานสินค้าและบริการในบัญชีบริการดิจิทัลในรูปแบบสิทธิ์การใช้ดิจิทัลฟรี (d-voucher) ผ่านโครงการ AI Transformation ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยร้านค้าสามารถใช้งานสินค้าและบริการเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังกล่าวได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
สำหรับจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ตามข้อมูลของกระทรวงคลัง ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 858,991 ร้านค้าในจำนวนนี้มีร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ซึ่งประกอบด้วย แกร็บ ไลน์แมน โรบินฮู้ด และช็อปปี้ ฟู้ด สำเร็จแล้ว 58,947 ร้านค้า คิดเป็น 6.86% ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ทั้งหมด