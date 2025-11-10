สนง.สถิติฯ เผยผลสำรวจ ประชาชนคาดหวังรัฐบาลลดค่าครองชีพมากที่สุด

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวม 5,000 คน ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2568 เรื่องความคาดหวังต่อรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พบว่า ในประเด็นความคาดหวังต่อรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.3 คาดหวังให้รัฐบาลลดค่าครองชีพ/ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค - บริโภค ถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมา ร้อยละ 31.5 คาดหวังให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ร้อยละ 30.8 ระบุ แก้ปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา ร้อยละ 19.4 ระบุ แก้ปัญหาภาคเกษตร เช่น ราคาพืชผลตกต่ำ ลดราคาปุ๋ย เป็นต้น และ ร้อยละ 18.1 ระบุ แก้ปัญหายาเสพติด
นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลควรดำเนินการ 5 อันดับแรก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้คนละมากกว่า 1 คำตอบ พบว่า
อันดับที่ 1 รัฐบาลควรเร่งดำเนินนโยบายสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในสัดส่วนที่สูงที่สุด ร้อยละ 86.8
อันดับที่ 2 เร่งแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทย - กัมพูชา ด้วยแนวทางสันติภาพ ร้อยละ 63.8
อันดับที่ 3 แก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่อง ร้อยละ 58.5
อันดับที่ 4 ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ร้อยละ 45.3
และอันดับที่ 5 ขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจัง ร้อยละ 32.8
ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศในระดับมาก - มากที่สุด แบ่งเป็นมากร้อยละ 27.6 และมากที่สุดร้อยละ 3.4 ในขณะที่ร้อยละ 52.6 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นฯ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 13.3 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นฯ ในระดับน้อย และ ร้อยละ 3.1 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นฯ ในระดับน้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 39.3 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นฯ ในระดับมาก - มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น
และความพึงพอใจในชีวิตของประชาชน ประชาชนตัวอย่างให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต 7.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10.00 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาคใต้ให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต 7.32 คะแนน สูงกว่าภาคอื่น ขณะที่กรุงเทพมหานครให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิต 6.75 คะแนน ที่ต่ำกว่าภาคอื่น
สำนักสถิติแห่งชาติจะมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเรื่อง ของขวัญที่พี่น้องประชาชนอยากได้จากรัฐบาล และหลังจากนั้นจะเป็นเรื่อง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี