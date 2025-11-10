ญี่ปุ่นจ่อขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าปีหน้า นำรายได้แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติในปีงบประมาณ 2569 เนื่องจากค่าธรรมเนียมในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 2521 รัฐบาลวางแผนจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการเก็บค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนี้ ไปใช้จัดการกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความแออัดและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ในปี 2567 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุดถึง 36.87 ล้านคน ปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมวีซ่าในญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 630 บาท) สำหรับวีซ่าแบบเดินทางเข้าประเทศครั้งเดียว และ 6,000 เยนสำหรับวีซ่าแบบเข้าประเทศได้ 2 ครั้งหรือ มากกว่า เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าท่องเที่ยวในสหรัฐฯ ที่ 185 ดอลลาร์ (5,900 บาท) และวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 127 ปอนด์ (5,400 บาท) ส่วนในประเทศกลุ่มยูโรโซน ค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะสั้นสำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรปอยู่ที่ 90 ยูโร (3,300 บาท)
รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดทำแพ็กเกจเศรษฐกิจแบบครอบคลุมภายในเดือนนี้ โดยจะรวมเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีหน้าด้วย