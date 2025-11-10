ไต้หวันสั่งปิดโรงเรียน-สำนักงานในเมืองกว่างฟู่-อพยพ ปชช.รับมือไต้ฝุ่น "ฟงวอง"

สำนักพยากรณ์อากาศกลางของไต้หวัน รายงานสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น ฟงวอง (Typhoon Fung-Wong) ในทะเลจีนใต้ จะพัดเข้าสู่ไต้หวันในวันพุธนี้ (12 พ.ย.) หลังขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์เมื่อคืนวาน (9 พ.ย.) ด้วยความแรงลมสูงสุด 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของไต้หวัน คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของไต้หวันในช่วง 24 ชม.ข้างหน้า บางแห่งจะมีปริมาณฝนสะสมกว่า 350 มม. ซึ่งก่อนหน้านี้ทางการไต้หวันเร่งอพยพชาวบ้านเกือบ 5,000 คน จากพื้นที่เสี่ยงในหลายหมู่บ้านในมณฑลฮัวเหลียน ทางภาคตะวันออกแล้ว
สำหรับทิศทางของพายุล่าสุด อยู่ห่างจากภาคใต้ของไต้หวันประมาณ 580 กิโลเมตร พัดขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความเร็วสูงสุดที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทางการท้องถิ่นของเทศมณฑลฮัวเหลียน เปิดเผยว่า ไต้หวันสั่งปิดโรงเรียนและสำนักงานในเมืองกว่างฟู่ในวันนี้ (10 พ.ย.) ให้ชาวบ้านอพยพจากพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุน้ำท่วมและดินสไลด์ พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เช่น หมู่บ้านต้าหม่า ต้าผิง ตงฟู่ ต้าถง ต้าอัน ต้าหัว ไป๋ฝู เมืองเฟิงหลิน และเมืองว่านหรง ให้อพยพจากพื้นที่โดยเร็ว โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับลำธาร หม่าไถอัน (Matai'an Creek) และชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นลูกก่อนคือ พายุรากาซา เมื่อเดือนกันยายน ที่มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมชุมชนริมลำธารอย่างรวดเร็ว มีผู้เสียชีวิต 19 ราย โดยกำชับให้อพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วพร้อมนำเอกสารสำคัญ ยาและสิ่งของมีค่าและไม่ควรหิ้วกระเป๋าเดินทางไปมากกว่าหนึ่งใบ