ทัพฟ้าลั่น! ยุติดำเนินการทุกข้อตกลงระหว่างไทย-กัมพูชา

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กองทัพอากาศประกาศยุติการดำเนินการทุกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา จนกว่าการปฏิบัติการใดๆ ของกัมพูชาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์จะไม่มี

กองทัพอากาศขอยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง