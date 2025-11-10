ยกฟ้อง "สว.นันทนา" คดีหมิ่นประมาท "คนขายหมู" ชี้ไม่เป็นการหมิ่นประมาท-ไม่เป็นการด้อยค่า

นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ "ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก" ระบุว่า วันนี้ เวลา 09.00 น. ศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ อ 562 | 2568 ระหว่าง นางแดง กองมา โจทก์ กับนางสาวนันทนา นันทวโรภาส จำเลย มีคำพิพากษายกฟ้อง "คนขายหมู" ไม่หมิ่นประมาท ไม่เป็นการด้อยค่า
สำหรับคำพิพากษาโดยย่อ ระบุว่า "…การที่จำเลยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน จึงล้วนเป็นข้อเท็จจริงเเละการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการคัดสรรบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองเท่านั้น และเมื่อไม่มีปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดนอกเหนืออันจะส่อแสดงให้เห็นเจตนาไม่สุจริตของจำเลย ถือไม่ได้ว่า จำเลยดูหมิ่น พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง"
ด้าน ดร.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความผ่านเพจ "ดร.นันทนา นันทวโรภาส" ระบุว่า "ขอขอบพระคุณทนายกระดูกเหล็ก ที่ช่วยซักค้านในการไต่สวนมวลฟ้อง จนศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในที่สุด นี่คือการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม ให้กับสังคม อย่างแท้จริง"