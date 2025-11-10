"สิทธิโชติ-ณรงค์" ลุ้นชิงดำ ประธาน กกต.คนใหม่ นัด 18 พ.ย.นี้ เคาะชื่อส่งวุฒิสภา

จากกรณีสำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งถึงนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้สำนักงาน กกต. พิจารณาดำเนินการจัดให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และนายณรงค์ รักร้อย ว่าที่ กกต. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา และได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพ ตามที่มาตรา 13 ประกอบ มาตรา 10(20) (21) (22) และ (23) พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. กำหนดแล้ว ได้ประชุมร่วมกับ กกต. 5 คน ที่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ประกอบด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายชาย นครชัย นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกกต. แทนนายอิทธิพร บุญประคอง ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ก่อนที่จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งในคราวเดียวกันนั้น มีรายงานว่าวันนี้ (10 พ.ย.) กกต.ได้เห็นชอบตามที่สำนักงานฯเสนอว่าได้มีการประสานกับ 2 ว่าที่กกต.ใหม่ และกกต.ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันแล้ว โดยพร้อมที่จะมีการประชุมร่วมกันในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา13.00 น.
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแคนดิเดตตำแหน่งประธาน กกต. ขณะนี้พบว่า นายสิทธิโชติ อินทรโชติ กกต.ปัจจุบัน ได้มีการพูดคุยและแสดงความพร้อมที่จะเสนอตัวดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่ในขณะที่นายณรงค์ รักร้อย 1 ใน 2 ว่าที่ กกต.ใหม่ ซึ่งสนใจที่จะดำรงตำแหน่งนี้เช่นกันก็ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกโดยเฉพาะจากทาง สว. สีน้ำเงิน
สำหรับนายสิทธิโชติ ก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง กกต.เคยดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา และได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 222 (2)
ส่วนนายณรงค์ รักร้อย ก่อนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกกต.เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และก่อนหน้านั้นในช่วงปี 2561 -2564 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และถูกระบุว่ามีความสนิทสนมกับนายชาดา และนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์