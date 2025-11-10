xs
xsm
sm
md
lg

เพลิงไหม้เพิงพักคนงาน ซ.ประชาชื่น 44

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเวลา 16.43 น. สายด่วน 199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้เพิงพักคนงาน ซอยประชาชื่น 44 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน รุดไปที่เกิดเหตุ