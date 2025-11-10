xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +3.35 จุด มูลค่าซื้อขาย 29,396.29 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 3.35 จุด หรือ +0.26% ที่ระดับ 1,306.26 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 29,396.29 ล้านบาท