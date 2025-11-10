xs
ทองปรับแล้ว 16 ครั้ง [+1,050] รูปพรรณขายออก 63,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 16 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,050 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 62,350 บาท ขายออกบาทละ 62,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 61,109.96 บาท ขายออกบาทละ 63,250 บาท