แจ้งเตือน! เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,900 ลบ.ม./วินาที เริ่ม 4 โมงเย็นวันนี้

กรมชลประทานอัปเดตสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. โดยเขื่อนเจ้าพระยา จะทยอยปรับเพิ่มการระบาย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จากอัตรา 2,800 ลบ.ม./วิ เป็นอัตรา 2,900 ลบ.ม./วิ ภายในเวลา 02.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.68) และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล, ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา, ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่, ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา, ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล, ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน และตำบลประตูชัย อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี, อำเภอเมือง, อำเภอพรหมบุรี, วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี และตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดอ่างทอง คลองโผงเผง, อำเภอป่าโมก, ตำบลเทวราช อำเภอไชโย, ตำบลตลาดกรวด ตำบลย่านซื่อ ตำบลบ้านแห ตำบลจำปาหล่อ ตำบลมหาดไทย ตำบลโพสะ อำเภอเมือง, ตำบลบางจัก ตำบลสี่ร้อย ตำบลท่าช้าง ตำบลไผ่จำศีล ตำบลศาลเจ้าโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ, ตำบลโพธิ์รังนก ตำบลบ่อแร่ ตำบลบางระกำ และตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดชัยนาท ตำบลโพธิ์นางดำออก, บ้านท่าทราย, ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา และตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
นอกจากนั้น ยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูง หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำผ่านสถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเล รวมทั้งสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิลงสู่ออกสู่อ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำให้เร็วที่สุด
ส่วนสถานการณ์น้ำ ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,988 ลบ.ม./วินาที
สถานี Ct.25 แม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี มีปริมาณน่ำไหลผ่าน 174 ลบ.ม./วินาที
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุ "คัลแมกี"