ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมริมเจ้าพระยา สั่งเร่งเสริมแนวกระสอบ ลดความเสี่ยงน้ำไหลเข้าพื้นที่สำคัญ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันน้ำหนุนทะลักเข้าพื้นที่บริเวณสะพานพุทธ แนวฟันหลอร้านอาหารโรงรส ท่าเตียน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำหนุน และตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการรั่วซึมหรือน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและย่านสำคัญในเขตพระนคร ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จากการตรวจสอบพบว่าแนวป้องกันน้ำในหลายจุดยังอยู่ในสภาพมั่นคงดี อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการเสริมแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมบริเวณรอบร้านอาหารโรงรส เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทรุดตัวของผนังอาคาร และลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลบ่าเข้าพื้นที่สำคัญโดยรอบ
สำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำหนุนสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ โดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการรองรับและระบบป้องกันน้ำท่วมที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคุ้มครองพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมแม่น้ำให้ปลอดภัยสูงสุด