ตร.เร่งขยายผลสอบ มีคนไทยเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ใช้ AI หลอก AI หรือไม่

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงการขยายผล การจับกุมแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน ที่ใช้ AI ในการลวงเหยื่อใจกลางกรุงเทพฯ ว่า คดีนี้ ถือว่าตรวจยึดของกลางได้อย่างสมบูรณ์ เพราะขณะเข้าจับกุมร้ายไม่ทันได้ลบข้อมูล และยังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้ เนื่องจากจู่โจม ผู้ต้องหากำลังหลอกเหยื่อ กลุ่มผู้ต้องหามีหน้าที่ทางการเงิน โดยการนำข้อมูลของเหยื่อที่ได้มาจากโลกโซเชียล มีการถ่ายรูปใบหน้าหน้า ทั้งด้านตรง ด้านข้างและนำข้อมูลมาปรับแต่งโดย AI เพื่อเปิดบัญชีม้า และหลอกลวงผู้เสียหาย ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นออฟฟิศการเงิน การจับกุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้ AI หลอก AI ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของคนร้าย โดยผู้เสียหายทั้งหมดเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศจีน กำลังขยายผลว่ามีคนไทยตกเป็นเหยื่อหรือไม่ ส่วนออฟฟิศหลักของผู้ต้องหาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับคนไทยหากเชื่อว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหานี้หลอกลวงขอให้เข้าแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ช่วยจับกุมเพื่อขยายผลต่อไป