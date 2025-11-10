xs
นายกฯ เห็นพ้อง กห.-เหล่าทัพ หยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง ส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บ 2 นาย ว่า ได้รับทราบแล้ว เห็นด้วยกับการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ซึ่งสิ่งที่เราดำเนินการมาโดยตลอด จะหยุดจนกว่ามีความชัดเจน ซึ่งตนจะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ ว่าต้องทำตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราคิดว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทย ต่อภัยความมั่นคงจะลดลงไป มันไม่ได้ลด เมื่อไม่ได้ลด เราจะดำเนินการอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ พร้อมยืนยันว่า ทุกอย่างจะต้องหยุดการดำเนินการ ส่วนรายละเอียด จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพออกมาชี้แจง

“สิ่งที่ผมยืนยันกับท่าน ถือว่าท่านว่าไปเลย ผมอยู่กับท่าน ผมตามท่านทุกอย่าง” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พรุ่งนี้ (11 พ.ย.) จะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ต้องไปสิ ทหารของเราถึงขั้นขาขาด”

ส่วนเรื่องการส่งตัวเชลยศึก 18 คน จะต้องชะลอหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงว่า “หยุดเลย”