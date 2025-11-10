นายกฯ เตรียมเยี่ยมทหารเหยียบทุ่นระเบิดพรุ่งนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปรับแผนการทำงานใหม่โดยช่วงบ่ายวันนี้ (10พ.ย.) เวลาประมาณ 15.30 น. จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2568 ที่กระทรวงการคลัง หลังจากนั้น เวลาประมาณ 16.00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมด่วนเพื่อรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่อยู่ในช่วงวิกฤต หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางขณะนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายภราดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมชลประทาน เข้าหารือเพื่อ แก้ไขปัญหาก่อนที่วันพุธที่ 12 พ.ย. นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตัวเอง
ส่วนวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางด่วนไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และจะเดินทางไป ที่ห้วยตามาเรีย ตรงข้ามปราสาทพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งเป็นประธานการประชุม หาแนวทางหยุดปฏิญญาสันติภาพ ที่ได้ลงนาม Joint Declarationที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย