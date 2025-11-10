xs
กม.แอลกอฮอล์ฉบับใหม่พ่นพิษ! นั่งดื่มต่อโดนปรับ เสี่ยงกระทบท่องเที่ยวไทยปลายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน เริ่มส่งผลกระทบต่อร้านอาหารและนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเวลาห้ามขาย 14.00-17.00 น. และ 01.00 น. หากลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวยังดื่มต่อ แม้เหลือครึ่งขวดหรือครึ่งเหยือก จะถูกปรับทันที 10,000 บาทต่อร้านและต่อลูกค้า

ล่าสุด ประเทศออสเตรเลียได้ออกประกาศเตือนประชาชนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยให้ระวังข้อกำหนดดังกล่าว คาดว่าประเทศอื่นอาจทยอยออกคำเตือนตามมา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาคท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในช่วงไฮซีซั่นปลายปี

นายสรเทพ ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้สร้างความสับสนให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว รวมถึงมีผลทางจิตวิทยากระทบต่อกำลังซื้อภาคบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ขณะที่แม้การค้าทั่วไปจะปรับดีขึ้นจากโครงการคนละครึ่งพลัส และมาตรการลดหย่อนภาษีเที่ยวดีมีคืน แต่ยอดขายร้านอาหารยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจภาคบริการซึมตัว หวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว