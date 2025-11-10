รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยไปแล้วกว่า 6 แสนครัวเรือน เป็นวงเงินรวมกว่า 6,000 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมในกรณีบ้านเรือนประสบอุทกภัยและมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี และอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 124,430 ครัวเรือน วงเงินรวม 463,870,000 บาท โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับงบประมาณและดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รายงานสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน พร้อมทั้งประเมินผลกระทบในทุกด้านอย่างรอบคอบ โดยการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ยังมีปริมาณความจุที่สามารถรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนได้เพียงพอ