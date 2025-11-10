กก.นโยบายเศรษฐกิจเตรียมประชุมบ่ายนี้ เดินหน้า "คนละครึ่ง พลัส"

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2568 ที่กระทรวงการคลัง โดยวาระสำคัญในการประชุมคือ การเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง พลัส หลังจากที่ผ่านมาได้ผลในการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ขณะเดียวกันทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
สาระสำคัญที่จะหารือกันคือ การเดินหน้าในส่วน "พลัส" เพื่อต่อยอดจากโครงการคนละครึ่งเดิม ด้วยการยกระดับทักษะผู้ค้า ด้วยการนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ให้พ่อค้าแม่ค้าเรียนรู้วิธีที่จะขายของผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการทำบัญชีเพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การวางแผนการจำหน่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามเป้าหมายในการดำเนินโครงการนี้ของรัฐบาล