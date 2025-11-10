ธ.กรุงไทย หนุน "เที่ยวดี มีคืน" พร้อมบริการช่วยเอกชนออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

มาตรการ "เที่ยวดี มีคืน" เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าที่พัก ร้านอาหาร และบริการนำเที่ยว โดยลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บาท และ 30,000 บาท สำหรับการท่องเที่ยวในเมืองรอง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2568
ธนาคารกรุงไทยขานรับมาตรการดังกล่าว จัดเต็มสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการ "Krungthai e-Tax Invoice / e-Receipt" ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมค่าธรรมเนียมต่อรายการในอัตราพิเศษ และรับตราสัญลักษณ์ "E-TAX INVOICE & RECEIPT" ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ด้วยบริการ "Krungthai e-Tax Invoice / e-Receipt" ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทุกขนาด ทั้งโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และธุรกิจนำเที่ยว สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย และลดต้นทุน
โดยธนาคารฯ ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมสรรพากร ให้เป็นผู้ให้บริการ e-Tax Service Provider ระดับสูง (Advanced) ซึ่งรับประกันมาตรฐานความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูล ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะรายการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai e-Tax Portal เพื่อเสริมความมั่นใจในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ
พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ที่ต้องการปรับปรุงอาคารและระบบบริหารจัดการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย "สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน" (ESG) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เพื่อเสริมขีดความสามารถธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถนำค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่าของรายจ่ายจริง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังคงเดินหน้าพัฒนา Krungthai BUSINESS แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมต่อทุกโซลูชันทางการเงินไว้ในที่เดียว สำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้โอน–รับ–จ่ายเงินได้สะดวก ตรวจสอบหรือชำระสินเชื่อธุรกิจแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องไปสาขา รองรับการจัดการภาษีดิจิทัลทั้ง e-Tax และ e-Withholding Tax เชื่อมตรงกรมสรรพากร พร้อมระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด สำหรับผู้ประกอบการที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกิจ SMART Account และทำธุรกรรมผ่าน Krungthai BUSINESS ตั้งแต่ 20 รายการขึ้นไปต่อเดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มสูงสุด 0.50% ต่อปี ส่งเสริมธุรกิจโตต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ สมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/krungthai-etax ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด