ทหารเหยียบกับระเบิด ขาขาด 1 นาย เร่งส่งตัวไป รพ.กันทรลักษ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุทหารเหยียบกับระเบิด ในพื้นที่ห้วยตามาเรีย ตรงข้ามเขาพระวิหาร พื้นที่กองทัพภาค 2 เบื้องต้นทหารขาขวาขาด 1 นาย เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์