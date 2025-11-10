รมว.ดีอี นัดถกหน่วยงาน เคาะมาตรการปราบอีเมลปลอม อ้างหน่วยงานหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีหน่วยงาน ทั้งบริษัท และสถาบันการเงิน ออกมาแจ้งเตือนพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่มีการส่งอีเมล (e-mail) ปลอม ไปยังประชาชน โดยอ้างตัวเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น กระทรวงดีอี ถือเป็นปัญหาสำคัญ และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้เตรียมประชุมหารือมาตรการป้องกัน และปราบปรามการก่อเหตุดังกล่าวของสแกมเมอร์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย ในวันนี้ (10 พ.ย.) เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มอบหมายให้ สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC และสำนักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี ขอเตือนประชาชน หากได้รับข้อความจากอีเมลที่ระบุถึงการชักชวนลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ขอให้ตรวจสอกับหน่วยงานนั้นๆ ก่อน หรือตรวจสอบไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เว็บไซต์ www.set.or.th หรือโทรศัพท์ 02-009-9999 ก่อนกระทำการใดๆ โดยอย่าหลงเชื่อและอย่ากดลิงก์รับสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล หรือเงินในบัญชีธนาคารได้