เกษตรกรยิ้มออก! ราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น 20 สต. หลังตกฮวบ

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศแจ้งปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้นอีก 20 สตางค์ต่อฟอง หรือ 6 บาทต่อแผง หลังจากปรับลดไปได้เพียงสัปดาห์เดียว โดยราคาขายแนะนำใหม่อยู่ที่ 3.20 บาทต่อฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป) มีผลตั้งแต่วันนี้ (10 พ.ย. 68) เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เครือข่ายที่ออกประกาศประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่–ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย จำกัด
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลกินเจ ประกอบกับการเปิดภาคเรียนและโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ของรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลให้การบริโภคและการค้าคล่องตัวขึ้น โดยกรมการค้าภายในได้เดินหน้าโครงการเชื่อมโยงไข่ไก่จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าระบายไข่ไก่กว่า 3.5 ล้านฟอง ระหว่างวันที่ 17–23 พฤศจิกายนนี้ เพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาภายในตลาด
ทั้งมาตรการจากภาครัฐและความต้องการบริโภคที่ฟื้นตัวในช่วงปลายปี ส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเริ่มขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณบวกต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ