ราคาทองเปิดพุ่ง [+500] รูปพรรณขายออก 62,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาทองเปิดพุ่งขึ้น 500 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 61,800 บาท ขายออกบาทละ 61,900 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 60,564.20 บาท ขายออกบาทละ 62,700 บาท