สตช.เตรียมแถลงผลปราบแก๊งสแกมเมอร์หลบหนีจากเขมร ตั้งวอร์รูมในคอนโดหรูใจกลางกรุง

ความคืบหน้ากรณี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำปฏิบัติการเข้าตรวจค้นคอนโดหรูแห่งหนึ่งใน ซ.สุขุมวิท 16 เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ พร้อมจับกุมผู้ต้องหาแก๊งสแกมเมอร์ 4 คน เป็นชายอายุ 21-29 ปี ทั้งหมดสัญชาติจีน พร้อมยึดของกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง ใช้การตัดต่อวิดีโอเพื่อสแกนหน้า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง ใช้ทำข้อมูลการเงินเพื่อนำเงินออกไปประเทศกัมพูชา โทรศัพท์มือถือ 60 เครื่อง และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) 2 ถุง พร้อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติด ด้วยตัวเอง
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางจากกัมพูชา เข้ามาในไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ 1 เดือนที่แล้ว โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวจีน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหารับงานดัดแปลงคลิปวิดีโอและทำธุกรรมทางการเงินให้กลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีน โดยรับงานผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง โดยอ้างว่าไม่รู้จักกับผู้ที่ว่าจ้าง หรือ บอสชาวจีน ที่ผ่านมาจะได้รับรายได้เดือนละประมาณ 20,000 - 30,000 หยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 130,000 บาท และหากทำงานสำเร็จเกินเป้า ก็จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเคยเดินทางไปยังประเทศที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ ทำให้รู้จักกับเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ชาวมาเลเซีย 1 คน และชาวกัมพูชา 3 คน
ผลการตรวจค้นพบห้องดังกล่าวเป็น "วอร์รูม" คอมพิวเตอร์ยังเปิดค้างไว้ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการเงินของแก๊งสแกมเมอร์ เป็นนวัตกรรมใหม่ ใช้ AI หลอก AI โดยการนำภาพนิ่งของเหยื่อผู้เสียหาย มาเข้าระบบ AI เพื่อให้หันหน้าซ้าย ขวา กะพริบตา อ้าปาก
จากนั้นนำคลิปที่ได้จากการทำ AI ดังกล่าว ไปหลอกกับระบบ KYC ของธนาคารและเงินดิจิทัล (หรือ Know Your Customer คือ กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้า เพื่อให้ผู้ให้บริการมั่นใจว่าลูกค้าเป็นบุคคลจริง) ซึ่งเป็นกระบวนการที่อันตรายมาก เพราะทำให้ผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาได้อย่างง่ายดาย
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ให้การรับสารภาพ จึงถูกแจ้งข้อหา "ร่วมกันเป็นอั้งยี่, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" ส่วนข้อหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการขยายผลผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงตรวจสอบถังข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหา
ล่าสุด วันนี้ (10 พ.ย.) เวลา 10.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงผลปราบสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ โดย ศูนย์ PCT–WARROOM IAC และ MONEY CASH BACK ต่อไป