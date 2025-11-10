นายกฯ ควงผู้ว่าฯ กทม.ตรวจเยี่ยมจุดบริการก่อนถวายบังคมพระบรมศพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสนามหลวง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินลงไปที่จุดคัดกรองก่อนเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง โดยนายชัชชาติ ได้พานายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพร้อมทักทายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าว
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากมาถวายบังคมพระบรมศพ ขอชื่นชมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตนมองว่ามีการจัดเตรียมความพร้อมอย่างมาก อาหาร ที่พักรับรอง ไม่ให้เกิดความลำบากกับประชาชน พวกเราเข้ามาดูกันในวันแรก ดูการบริหารจัดการการเข้าไปถวายสักการะ จะทำอย่างไรให้รวดเร็ว สวยงาม สมพระเกียรติยศ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย เท่าที่ทราบมาตอนนี้การจัดการดีมาก มีโรงอาหารพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐได้นำอาหารเครื่องดื่มมามอบให้ เพื่อความสะดวก น่าจะเป็นไปได้ด้วยดี และจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ