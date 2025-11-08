"สส.บอล"แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์

นายพลากร พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมขอใช้สื่อช่องทางนี้ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ เพื่อปกป้องสิทธิ ชื่อเสียง และเกียรติยศ ของตัวผมเอง
เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกพาดพิง กราบเรียน พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่าน
จากกรณีที่สื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลตามที่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้ พยายามพาดพิง สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทยว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ โดยอ้างว่าชื่อ “สส.บอล กาฬสินธุ์” ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่พี่น้องประชาชน สร้างผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศและความน่าเชื่อถือของตัวผม โดยตรง
ผมขอชี้แจงว่า ข้อมูลที่นายอัจฉริยะได้พยายามพาดพิงมาถึงผมดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง ผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดตามที่นายอัจฉริยะกล่าวอ้างเลย ไม่เคยมีส่วนร่วมหรือมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำในลักษณะดังกล่าวทั้งสิ้น และไม่เคยรู้จักกับบุคคลที่นาย อัจฉริยะพยายามผูกโยงมาพาดพิงแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้กระทำ ความผิด ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด รวมถึงเจ้าหน้าที่คนใด ที่นายอัจฉริยะอ้าง ว่าเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนคดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ผมไม่เคยติดต่อ หรือสื่อสารหรือดำเนินการใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ นําเนินการพนันออนไลน์ตามคำอ้างของนายอัจฉริยะ และไม่เคยมีผลประโยชน์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันใดๆ ทั้งสิ้น
ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่ น้องประชาชนมาโดยตลอด จึงขอยืนยันความบริสุทธิ์ เพื่อปกป้องสิทธิ ชื่อเสียงและ เกียรติยศของผมและครอบครัว
พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึด
มั่นในหลักกฎหมายและคุณธรรม จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนทุกคนต่อไปครับ ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกท่านที่ได้มอบให้พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของผมครับ
นายพลากร พิมพะนิตย์ (สส.บอล)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์