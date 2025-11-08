พท.แถลงเปิดตัวทีมรองโฆษกพรรคเพื่อไทย 4 คน

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงเปิดตัวทีมรองโฆษกพรรคเพื่อไทย 4 คน ได้แก่ ชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทย, ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย, กฤชนนท์ อัยยปัญญา และพายุ เนื่องจำนงค์
กฤชนนท์ กล่าวว่า ตามที่หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อยากปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารกับประชาชน และตนยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทย โดยส่วนตัวถนัดด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
ขณะที่ ชญาภา ระบุว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับโอกาสทำหน้าที่ในทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยในการสื่อสารข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆ ของพรรคที่เชื่อมโยงกับประชาชน เน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ส่วน ประภาพร เผยว่า ตนจะเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชน โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่มีปัญหามาก ซึ่งจะสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาล เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไข
ด้านนายพายุ กล่าวว่า ตนได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุน และช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ
ทั้งนี้ นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า มีการตั้งคำถามว่ารัฐบาลเพิ่งอยู่มาแค่เดือนเดียว จะมีอะไรไปอภิปรายเขา แต่แค่วันนี้วันเดียวพรรคเพื่อไทยแถลงก็มี 2 ประเด็นแล้ว แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหาร แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะผูกมัดนโยบายของตัวเองไปข้างหน้า ทั้งๆ ที่สัญญาว่าจะอยู่เพียงแค่ 4 เดือน ยังไม่รวมถึงสิ่งที่นายกฯ พูดถึงการรุกล้ำอธิปไตย และการที่ไปลงนามสัญญา MOU แร่แรร์เอิร์ธ ไม่รวมถึงการโยกย้ายข้าราชการ ที่มีความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก