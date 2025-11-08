กองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งค้ายาเสพติดที่อ.แม่สาย ยึดยาบ้า 7,200,000 เม็ด

วานนี้ (6 พ.ย.) เวลา 22.00 น. กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสwติด พ.ศ. 2564 และได้ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณ บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการปะทะ ฝ่ายเราปลอดภัย
ต่อมาเมื่อเวลา 22.30 น.ได้มีบุคคลต้องสงสัย จำนวน 1 ราย (ชาย) ขับขี่รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น ปาเจโร่ สีดำ หมายเลขทะเบียน ฆณ 6623 กรุงเทพมหานคร เข้ามายังบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ หน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการขอตรวจค้น ทราบชื่อ นาย สุรพัฒน์ มาเยอะ อายุ 19 ปี เป็นผู้ขับขี่ ผลการตรวจค้น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว พบว่าข้อมูลรถยนต์ไม่ตรงกับแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้ (แผ่นป้ายทะเบียนปลอม) หน่วยได้นำตัว นาย สุรพัฒน์ฯ ส่ง สภ.แม่สาย ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย อยู่ระหว่างทำการสอบสวนผู้ต้องสงสัย
ต่อมาเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.30 น. หน่วยได้จัดกำลังพล ทำการ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ผลการปฏิบัติ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 30 กระสอบๆ ละ 240,000 เม็ด รวมประมาณ 7,200,000 เม็ด ไม่พบกลุ่มขบวนการฯ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
และเมื่อเวลา 12.30 น. พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย พันเอก สุพรรณ ร้อยพุทธ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบของกลางยาเสพติด ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลให้กับสื่อมวลชน บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
สรุปผลการสกัดกั้นยาlสwติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน หน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 59 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 68 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 36,323,549 เม็ด, เฮโรอีน 1.2 กิโลกรัม,ไอซ์ 745 กิโลกรัม และ ฝิ่น 1.54 กิโลกรัม การปะทะกับกลุ่มขบวนการ จำนวน 8 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งหากยาlสwติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาlสwติดที่จำหน่ายถึง 6,194.8 ล้านบาท (6,194,818,330 บาท)