รพ.ราชวิถี เผยชื่อยา 8 รายการ ขรก.ต้องร่วมจ่ายเหตุมีค่าใช้จ่ายสูง

โรงพยาบาลราชวิถีออกประกาศเพิ่มเติม ถึงรายการยารักษาโรคที่ประชาชนสิทธิข้าราชการต้องร่วมจ่ายตามประกาศกรมบัญชีกลาง เหตุมีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชี้แจง การร่วมจ่ายยารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศกรมบัญชีกลาง (ว537)
ตามที่ โรงพยาบาลราชวิถี ได้มีประกาศ เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0146.2/ว537 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 นั้น
โรงพยาบาลราชวิถี ขอเรียนว่า สำหรับโรงพยาบาลราชวิถี มียาที่ต้องร่วมจ่ายตามประกาศกรมบัญชีกลาง เพียง 8 รายการ ดังต่อไปนี้
ADVERTISEMENT
1.Abiraterone 500 mg
2.Azacitidine 100 mg
3.Bevacizumab 400 mg
4.Bortezomib 1 mg
5.Dasatinib 70 mg
6.Fulvestrant 250 mg
7.Rituximab 1,400 mg
8.Trastuzumab 600 mg
ทางโรงพยาบาลราชวิถี มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วย โดยการใช้ความรู้ทางการแพทย์ และทักษะความเชี่ยวชาญ ประกอบกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในผู้ป่วยทุกราย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขอยืนยันให้ผู้ป่วยและประชาชนมั่นใจถึงระบบการรักษาและการเบิกจ่ายเงินในทุกสิทธิ์การรักษาเป็นไปตามระเบียบทุกประการ