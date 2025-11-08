เตือนภัยมิจฉาชีพสร้าง LINE MEA ปลอมหลอกประชาชน ชี้ของแท้ต้องมีโล่เขียว

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า MEA ตรวจพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA และสร้าง LINE Official Account ปลอม (เช่น ใช้ชื่อเลียนแบบ "Mea Smart Life") เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยพฤติกรรมของมิจฉาชีพคือการหลอกให้เพิ่มเพื่อน เสนอบริการด้านไฟฟ้า หรือขอข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือข้อมูลทางการเงิน และหลอกลวงให้ชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านบัญชีส่วนบุคคล โดยข้อมูลบัญชีปลอมที่ตรวจพบ จะใช้ LINE ID: mea13522 และโทรศัพท์แอบอ้าง: 0949303625, 0990966787
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวย้ำว่า บัญชี LINE Official Account ของจริงของ MEA คือ "MEA Connect" จะใช้ ID บัญชี คือ @meathailand (มี @ นำหน้า) จุดสังเกตสำคัญคือ บัญชีจริงต้องมีเครื่องหมาย "โล่สีเขียว" (Verified Account) นำหน้าชื่อ ปัจจุบันมีเพื่อนผู้ติดตามกว่า 2 ล้าน 4 แสนราย
MEA ไม่มีนโยบาย
- ให้พนักงานติดต่อหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ เช่น เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบัตรเครดิต หรือรหัส OTP ผ่านทาง LINE หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
- ให้โอนเงินค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เข้า "บัญชีส่วนบุคคล" โดยเด็ดขาด
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
-ห้าม เพิ่มเพื่อน หรือให้ข้อมูลกับบัญชีปลอมดังกล่าว
-ห้าม โอนเงิน หรือทำธุรกรรมใดๆ ตามที่บัญชีปลอมร้องขอ
-ตรวจสอบ บัญชี LINE Official Account ทุกครั้งก่อนเพิ่มเพื่อน MEA ของแท้ ต้องเป็นชื่อ "MEA Connect" และ ID @meathailand และมี "โล่สีเขียว" เท่านั้น
-ปัจจุบัน LINE Official Account : MEA Connect มีเพื่อนผู้ติดตามกว่า 2 ล้าน 4 แสน ราย
หากท่านสงสัย หรือพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยที่แอบอ้างเป็น MEA สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางทางการของ MEA หรือศูนย์บริการข้อมูล MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง
หากตกเป็นเหยื่อ ถูกหลอกลวง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที
ด้วยความห่วงใย จาก MEA