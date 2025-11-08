"ก่อแก้ว"แจงเหตุเพื่อไทยทอดไมตรี"สนธิ" เชื่อการดึงศัตรูให้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอาจเปลี่ยนอนาคตได้

นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย กับอนุรักษ์นิยม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบสากลอย่างแท้จริง ยังไม่เคยเข้าใกล้ความสำเร็จ ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ยังยึดกุมอำนาจที่เหนือกว่ามาโดยตลอด
เมื่อใดที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นว่า ประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานที่อาจจะกระทบต่ออำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มเขา ฝ่ายประชาธิปไตยจะถูกจัดการด้วยวิธีใดก็ได้ จนเราเห็นหลายต่อหลายครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ทหารยึดอำนาจ องค์กรอิสระปลดนายกฯ ยุบพรรคการเมือง ยัดเยียดข้อกล่าวหาต่างๆและดำเนินคดีต่อนักการเมือง ใช้มวลชนชุมนุมประท้วง ใช้สื่อทุกรูปแบบในการใส่ร้ายป้ายสี ยัดเยียดคดีความเพื่อให้ประชาชนหยุดเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนฝ่าย ใช้อามิจสินจ้างเพื่อให้แกนนำเปลี่ยนข้าง หรือลดทอนภารดรภาพ ฯลฯ
ดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตย ต้องร่วมมือกัน และสงวนจุดต่างในสิ่งที่คิดไม่เหมือนกัน
ทั้งพรรคการเมืองและมวลชน ควรช่วยกันดึงคนกลางๆ และคนที่อยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้หันมาสนับสนุนประชาธิปไตยมากขึ้น และต้องไม่ผลักดันฝ่ายเดียวกัน ให้ถอยห่าง จนอาจจะไปยืนข้างฝ่ายตรงข้าม
ยิ่งดึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมให้หันกลับมายืนฝั่งประชาธิปไตยมากเท่าไหร่ ประเทศไทยยิ่งมีโอกาสก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งฝ่ายประชาธิปไตยแตกแยกกันมากเท่าไหร่ ผลักไสพวกเดียวกันไปยืนฝั่งตรงข้าม เราก็ห่างไกลความฝันไปมากเท่านั้น
กรณีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทอดไมตรีไปแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณสนธิ ลิ้มทองกุล และวันครบรอบก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ทั้งที่คุณสนธิ เคยเป็นแกนนำหัวขบวนของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่ประท้วงท่านอดีตนายกฯทักษิณ ในปี 2548 จนนำมาสู่การยึดอำนาจเมื่อ 2549 และทำให้ประเทศถอยหลังมาจนทุกวันนี้
นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนอาจไม่เห็นด้วย หลายคนอาจไม่สามารถทำใจยอมรับได้
แต่ผมเองก็ต้องขอถามตรงๆ ว่า การทอดไมตรีครั้งนี้ ดึงศัตรูให้มาเป็นผู้สนับสนุน ดีต่อฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่
เราไม่อาจเปลี่ยนอดีตได้ แต่การดึงคนที่เคยเป็นศัตรูให้มายืนสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยมากๆ
ผมเชื่อว่าเราอาจจะเปลี่ยนอนาคตได้ครับ