กทม.ชวนคนกรุงออกมาใช้ชีวิตกับ 15 กิจกรรมน่าไป 7-14 พ.ย.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า 15 กิจกรรมน่าไป 7 - 14 พฤศจิกายน 2568 ชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้ชีวิตกับ 15 กิจกรรมทั่วกรุงเทพมหานคร พบกับ
1. วิจิตรเจ้าพระยา 2025 - แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน วันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568 เวลา 18:00 - 22:00 น. ณ ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
2. เทศกาลละครกรุงเทพ 2025 (Bangkok Theatre Festival) วันที่ 8-23 พฤศจิกายน 2568 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) อุทยานการเรียนรู้ TK Park สามย่านมิตรทาวน์ โซน Sky Garden และพื้นที่รอบกรุงเทพฯ
3. IF MARKET ครั้งที่ 6 วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้า MBK Center SF town ชั้น 7
4. ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์
9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.30 - 17.30 น. ณ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย)
5. นิทรรศการ Moves of Life วันที่ 1 – 16 พฤศจิกายน 2568 ATT 19 เจริญกรุง 30
6. Gynosis วันที่ 6 - 27 พฤศจิกายน 2568 ณ RCB Photographers’ Gallery ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก
7. นิทรรศการศิลปะ “เงินตราในจินตนาการ 2”
วันที่ 8 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ
8. FLEA SPIRIT MARKET 2025 EP.4
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2568 ณ MunMun Srinakarin
9. Lost Station: The Façade of the Extended City วันที่ 29 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2568 ณ LostStation Project (N.Y. Court, ชั้น 3 ห้อง B2)
10. Thai Goods Fair 2025
วันที่ 7 - 16 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
11. นิทรรศการ Wheel of Fortune
วันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2568 ณ Chaloem La Art House
12. นิทรรศการ Matter Life & Geometrical Explorations
วันที่ 3 - 30 พฤศจิกายน 2568 ณ MATDOT Art Center, Bangkok
13. นิทรรศการ Descendant of Dragon
วันนี้ - 11 พฤศจิกายน 2568 ณ River City Bangkok
14. ร้านหนังสือลอยน้ำ Doulos Hope Bangkok
วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 - 20.30 น. ณ ท่าเรือคลองเตย
15. HEY! Thrift Riverside @ Songwat
วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00-23.00 น. ณ Vintage Vespa Thailand