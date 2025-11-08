อุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุไต้ฝุ่น“ฟงวอง" ยันไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์อัปเดตเส้นทางพายุ เช้าตรู่วันนี้ (8/11/68):พายุไต้ฝุ่น“ฟงวอง(FUNG-WONG)” ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก(ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์) เวลา 04.00น. พายุฯกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอลประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และช่วง 10-11 พ.ย.68 หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ ไปทางช่องแคบไต้หวัน และขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีน
พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย
ติดตามเป็นระยะๆ แจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง