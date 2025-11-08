นายกฯ เบรกขึ้นราคาน้ำตาลทราย 3 บ./กก. กลางดึก สอน.ออกประกาศใหม่กลับมาคงราคาเดิม

จากกรณีวานนี้ (7 พ.ย.) คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ออกประกาศด่วน เรื่องการปรับราคาน้ำตาลทรายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาว เป็นราคากิโลกรัมละ 24 บาท จากเดิมกิโลกรัม 21 บาท และขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เป็นราคา กก.ละ 25 บาท จาก กก.ละ 22 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิต และนำส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณรายได้ให้ชาวไร่อ้อยคิดเป็น 50 บาท ต่อตันอ้อย
มีรายงานว่า ช่วงดึกวานนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งด่วนถึงกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ สอน.ชะลอการขึ้นราคาดังกล่าวไว้ก่อน และให้กลับมาประกาศใช้ราคาเดิม ส่งผลให้ สอน.ต้องออกประกาศกำหนดราคาอ้อยกลับมาตามเดิม คือ ราคาน้ำตาลทรายขาว กก.ละ 21 บาท และราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 22 บาท