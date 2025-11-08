"เทพไท"วิเคราะห์เบื้องหลัง"อนุทิน"ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ เชื่อถึงพรรคประชาชนโดยตรง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เบื้องหลัง อนุทิน ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ
ผมได้อ่านแถลงการณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับประเด็นการชิงยุบสภา หากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 8 ข้อนั้น จะเห็นได้ว่าข้อ 1 ถึงข้อ 4 เป็นการกล่าวถึงนโยบาย และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไข MOA ทุกประการ คือ
1. ข้อตกลงกับพรรคประชาชน ว่าจะยุบสภา ภายใน 120 วัน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 31 มกราคม 2569
2. ข้อตกลงที่ทำกับพรรคประชาชน มีสาระสำคัญคือ 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดตั้งสสร. 2. การทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3. ยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 120 วัน 4. พรรคประชาชน เป็นพรรคฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ การทำงานของรัฐบาล
3. จะทำภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดทำประชามติ และ ยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้แล้วเสร็จ
4. จะขอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชน ของประเทศ 4 เรื่อง คือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจ 2. ปัญหาความมั่นคง 3. ปัญหาภัยธรรมชาติ และ 4. ปัญหาภัยสังคม ยาเสพติด ฉ้อโกง หลอกลวงประชาชน
ส่วนแถลงการณ์ตั้งแต่ข้อ 5 ถึงข้อ 8 เป็นการอ้อนวอนพรรคประชาชนโดยตรง หวังให้พรรคประชาชนเห็นใจรัฐบาล เช่น
5.เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย หากมีการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐบาลก็แพ้มติแน่นอน มีข้อเสนอว่า เป็นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ จะได้มั้ย หรือพร้อมพูดคุยหารือกัน
6. แม้ว่าการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีในข้อตกลงก็ตาม แต่รัฐบาลพร้อมชี้แจง และไม่เคยคิดที่จะจับรัฐธรรมนูญ เป็นตัวประกัน แต่เจะเร่งแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จเร็วที่สุด ตามกรอบเวลาที่กำหนด จากนั้นจะยุบสภาฯ
7. ให้ความสำคัญกับคุณรังสิมันต์ โรม เป็นพิเศษ ได้พยายามเชิญมาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสแกมเมอร์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
8. อ้อนพรรคประชาชน ว่าได้สนับสนุนให้มีรัฐบาลนี้แล้ว ประชาชนกำลังรอการเลือกตั้งใหม่ จะปฏิบัติตามข้อตกลงกับพรรคประชาชนทุกประการ
การออกแถลงการณ์ 8 ข้อครั้งนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากความเห็นของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “นายอนุทิน ควรวางตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำในระบอบประชาธิปไตย ไม่ควรมองว่าการถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นการ โดนด่าฟรี"
จึงทำให้นายอนุทินเปลี่ยนแนวความคิด เป็นต้องการให้เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ซึ่งพร้อมที่จะไปตอบคำถามทั้งหมด ดีกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ ซึ่งบทสุดท้ายจะต้องยุบสภาก่อนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่างแน่นอน ซึ่งอาจทำให้นายอนุทินเสียภาพความเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยได้
ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นที่มาของการออกแถลงการณ์ 8 ข้อ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ถึงพรรคประชาชนโดยตรง